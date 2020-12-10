Арман Татоян посетил гражданских лиц, переданных Армении Азербайджаном
16:34, 10 Декабрь, 2020
Омбудсмен Армении Арман Татоян 10 декабря посетил переданных вчера армянской стороне гражданских лиц, которые были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.
Ранее стало известно, что при посредничестве российских миротворцев 9 декабря из Азербайджана в Армению были доставлены трое пленных гражданских лиц.
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