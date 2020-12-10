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Арман Татоян посетил гражданских лиц, переданных Армении Азербайджаном

Арман Татоян посетил гражданских лиц, переданных Армении Азербайджаном

Омбудсмен Армении Арман Татоян 10 декабря посетил переданных вчера армянской стороне гражданских лиц, которые были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

Ранее стало известно, что при посредничестве российских миротворцев 9 декабря из Азербайджана в Армению были доставлены трое пленных гражданских лиц.


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