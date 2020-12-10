Арман Татоян посетил гражданских лиц, переданных Армении Азербайджаном

Омбудсмен Армении Арман Татоян 10 декабря посетил переданных вчера армянской стороне гражданских лиц, которые были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

Ранее стало известно, что при посредничестве российских миротворцев 9 декабря из Азербайджана в Армению были доставлены трое пленных гражданских лиц.