В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год

Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города.

Отмечается, что в этом году курортный сезон стартовал на два месяца позже обычного. Однако город посетило уже более пяти миллионов гостей. Популярность курорта стала рекордной осенью, и зимой спрос на отдых там огромный. Планируется, что в горном кластере 240 кафе и ресторанов будут принимать посетителей с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором.

"Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тысяч гостей. И наша задача провести его на таком же высоком уровне, как и летний курортный сезон", — цитируются в сообщении слова замглавы города Владимира Пушкарева.

По его словам, и на побережье развивается инфраструктура для отдыха. Так, во всех районах города оборудованы 22 "зимних" пляжа. На каждом из них установлены лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Все это регулярно проходит санитарную обработку.