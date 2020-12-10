В Китае заявили, что США стали главным источником COVID-19 в мире

США превратились в настоящий и самый крупный источник коронавируса COVID-19 в мире, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом "китайского вируса".

"На США приходится 4,2% мирового населения, но число заражений (коронавирусом - ИФ) составляет 22,2% от всех подтвержденных диагнозов в мире. На каждый миллион человек в США приходится почти в пять раз больше смертей, чем в остальном мире. Все видят, что сейчас США превратились в настоящий и самый крупный "источник вируса", - сказала Хуа Чуньин на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.