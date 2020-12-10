Всемирный банк предоставит горнодобывающей отрасли Армении новый грант

Правительство одобрило предложение о подписании письма-соглашения между Всемирным банком и Программой грантов в области горнодобывающей промышленности Армении II.

Как сообщает «Арменпресс», в обосновании говорится, что почти все законы, необходимые для регулирования правоотношений в горнодобывающей сфере и другие правовые акты уже приняты, но регулирующая система страдает неопределенностью из-за несоответствия между различными законами. Это основное препятствие.

“Анализ текущего состояния горнодобывающего сектора Армении показывает, что этот сектор как источник экспортных поступлений, притока иностранной валюты, прямых иностранных инвестиций и создания относительно высокооплачиваемых рабочих мест занимает значительную долю в национальной экономике, обеспечивая высокие налоговые поступления.

Однако горнодобывающий сектор не в полной мере отвечает требованиям защиты окружающей среды, ее улучшения и восстановления, рационального использования природных ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого развития (сочетание экологических, социальных и экономических вопросов и согласованных действий).

В связи с этим законодательная и подзаконодательная база, регулирующая горнодобывающий сектор, могут быть улучшены с учетом того факта, что на текущем этапе развития отрасли чрезвычайно важно иметь стабильную, ясную и прозрачную правовую базу. Для того, чтобы минимизировать пробелы в законах, касающихся сектора, приблизить его к лучшим международным практикам и обеспечить устойчивое развитие сектора, необходима комплексная политика.

Сейчас благоприятный момент для разработки политики в горнодобывающей отрасли Это обеспечит, чтобы на следующей волне развития и инвестиций Армения была хорошо подготовлена к этим вызовам.

Стоит отметить, что необходимость разработки стратегии также была отмечена и в 2019 году. В пункте 127.2 постановления правительства Республики Армения от 16 мая 2019 г. “Об утверждении программы деятельности Правительства Республики Армения на 2019 - 2023 годы”.

Финансирование Всемирного банка на 2019 - 2020 годы планировалось для разработки стратегии после двух тематических исследований. Однако работа консультантов была отложена, и основной грантовый фонд предыдущего гранта был закрыт, в результате чего разработать стратегию не удалось.

Учитывая важность цели, Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения начало переговоры со Всемирным банком, чтобы не оставить цель незавершенной и привлечь новый грант. Поэтому с точки зрения достижения цели, поставленной вышеупомянутой государственной программой, представленному гранту мы придаем очень большое значение”, - говорится в сообщении.