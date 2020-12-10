Уважение права народа Арцаха на самоопределение - краеугольный камень мира в регионе: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю Дня Конституции и референдума о независимости Арцаха выступило с заявлением. «Арменпресс» представляет заявление МИД Арцаха.

“10 декабря в Республике Арцах отмечается как День Конституции, день основных прав человека, и референдума о независимости. В 1991 году именно в этот день в Арцахе был проведен референдум о независимости в продолжение декларации провозглашения Нагорно-Карабахской Республики, принятой 2 сентября 1991 года Советами народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района. Референдум, состоявшийся 10 декабря 1991 года, стал логическим продолжением последовательных усилий народа Арцаха, стремящегося вернуть карабахскую проблему в политическую и правовую плоскость, предотвратить надвигающуюся войну и создать условия для окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирным путем на основе норм международного права, принципов справедливости и взаимного уважения и равноправия народов.

Декларация 2 сентября 1991 года, а также референдум о независимости 10 декабря служат правовой основой государственности Арцаха, которая является высшим проявлением волеизъявления народа Арцаха.

Непризнание результатов референдума о независимости Арцаха фактически создало условия, при которых Азербайджан дал себе право решать конфликт путем применения силы и трижды - в 1991, в 2016 и 2020 годах развязывал агрессии против Республики Арцах.

В связи с этим считаем необходимым подчеркнуть, что уважение права народа Арцаха на самоопределение, реализованное 10 декабря 1991 года референдумом, является краеугольным камнем мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного мира в регионе”.