Филармонический оркестр начнет сезон с концерта, посвященного воинам, воевавшим в Арцахе

После длительного перерыва из-за эпидемии COVID-19 Национальный филармонический оркестр Армении начнет сезон с концерта, посвященного посвященным героям, отважно сражавшимся в Арцахе, который состоится 11 декабря в Концертном зале имени Арама Хачатуряна. В программе - симфония Арама Хачатуряна “Колокола” и концерта для трубы Александра Арутюняна. В качестве солиста выступит Кирилл Солдатов.

10 декабря журналисты имели возможность присутствовать на репетиции концерта и побеседовать с музыкантами и дирижером.

Как передает «Арменпресс», Солдатов сказал, что для него большая честь и ответственность -исполнять концерт для трубы Александра Арутюняна на родине композитора.

“В мире очень много талантливых людей, у которых полно идей и замыслов. После эпидемии и войны меломанам возможно трудно будет прийти в концертный зал, но я сделаю все возможное, чтобы публика почувствовала себя хорошо. Музыка создает атмосферу. Наша цель - в какой-то мере вдохновить и умиротворить людей”, - заключил Кирилл Солдатов.

Художественный руководитель филармонического оркестра, главный дирижер Эдуард Топчян напомнил, что с 13 марта у них не было концертов, потом возобновились репетиции, но началась война и снова все прекратилось. “Никто ничего не хотел делать, но мы понимали, что надо работать и давать концерты. После войны концерты начинаются с армянской программы, со звука трубы Арутюняна, с концерта, который, будучи всемирно известным произведением, очень близок и понятен всем армянам. А 2-я симфония Хачатряна - это набат войны со всеми тревогами. Одна часть посвящена Геноциду армян, но после есть и победа. Для нас эта победа - возрожденный Арцах, возрожденная Армения, мы должны объединиться и стать сильнее”, - подчеркнул Топчян.

Дирижер признался, что в начале работы они были очень сломлены, сложно было играть, но надо быть сильными, иметь один из лучших оркестров мира, одну из лучших футбольных команд, лучших ученых, лучшие театры, лучших IT-профессионалов и строить страну. “Тогда никто не сможет нас разбить. Мы талантливые люди, но нас нужно образовывать. У всех нас должно быть желание иметь прекрасную Армению”, - сказал Топчян.

Он сообщил, что 4 музыканта оркестра находились на передовой в качестве волонтеров. Теперь они вернулись к своим партитурам.

Шмавон Григорян, играющий на фаготе, со своими друзьями-музыкантами был в Арцахе с первых же дней войны, провел в Карвачаре 20 дней. “У нас не было потерь, но были чрезвычайные ситуации, к которым мы были не готовы, но наша готовность была настолько велика, что мы смогли их выдержать”, - подчеркнул он.

Музыкант признался, что в те дни, когда он был на поле боя, в его памяти были композиции, которые он исполнял на последних репетициях. “На меня большое впечатление производит 5-я симфония Бетховена. После возвращения сложно перейти к повседневной жизни, но нужно отбросить эмоции и сосредоточиться на музыке, которая поможет двигаться вперед”, - заключил Григорян.

Во время концерта будут соблюдаться все противоэпидемические правила. Занято будет каждое третье место. Зал рассчитан на 400 зрителей.