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СМИ: турецкие войска начали покидать наблюдательный пост в провинции Идлиб

СМИ: турецкие войска начали покидать наблюдательный пост в провинции Идлиб

Турецкие военнослужащие начали покидать свой наблюдательный пост в городе Аз-Зурба в юго-западной части провинции Идлиб, окруженном силами правительственной армии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг портал Al-Masdar со ссылкой на местные источники в Идлибе.

По их информации, турецкие солдаты выехали с поста на нескольких грузовиках. Пост в Аз-Зурбе расположен близ стратегического шоссе Алеппо - Дамаск, безопасное перемещение по которому правительство Сирии стремится обеспечить с самого начала войны.

На северо-западе Сирии остаются всего несколько турецких наблюдательных постов, все они окружены сирийской армией, указывает Al-Masdar. Несмотря на то что сочинские договоренности сентября 2018 года оговаривают создание турецкими военными 12 наблюдательных постов в Сирии, Турция основала 50 таких постов, в основном в провинциях Идлиб и Алеппо, отмечает портал. Несколько из них турецкие военнослужащие были вынуждены позднее оставить после окружения их сирийской армией.

 


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