Алиев заявил о своих притязаниях на территории Армении

Президент Азербайджана, государства появившегося на карте мира лишь в 1918 году, Ильхам Алиев на военном параде в Баку заявил о своих территориальных претензиях к Армении.

Как передает «Арменпресс», он заявил, что якобы Зангезур и Ереван являются историческими азербайджанскими территориями.

Ильхам Алиев отметил, что “азербайджанский народ веками жил на этих территориях, находящихся сейчас в пределах Республики Армения, а затем был изгнан со своих исторических земель”.

После многолетних притязаний на территории Республики Арцах, сейчас милитаристский курс государственной политики Азербайджана направлен на международно признанные государственные границы Республики Армения.

В параде в Баку принял участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который оказывал неприкрытую политическую и военную поддержку Азербайджану в войне против Арцаха.