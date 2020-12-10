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Алиев заявил о своих притязаниях на территории Армении

Алиев заявил о своих притязаниях на территории Армении

Президент Азербайджана, государства появившегося на карте мира лишь в 1918 году,  Ильхам Алиев на военном параде в Баку заявил о своих территориальных претензиях к Армении.

Как передает «Арменпресс», он заявил, что якобы Зангезур и Ереван являются историческими азербайджанскими территориями.

Ильхам Алиев отметил, что “азербайджанский народ веками жил на этих территориях, находящихся сейчас в пределах Республики Армения, а затем был изгнан со своих исторических земель”.

После многолетних притязаний на территории Республики Арцах, сейчас милитаристский курс государственной политики Азербайджана направлен на международно признанные государственные границы Республики Армения.

В параде в Баку принял участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который оказывал неприкрытую политическую и военную поддержку Азербайджану в войне против Арцаха.


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