Арсен Торосян встретился с Жоржем Кепенекяном и Келли Айту

Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с врачом-урологом лионского Фонда “Мерио” Геворгом (Жорж) Кепенекяном и ответственным программы охраны здоровья матери и ребенка это же фонда Келли Айту.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, были обсуждены программы содействия Армении со стороны Франции, как в плане преодоления эпидемии COVID-19, так и в плане организации медицинской помощи раненым военнослужащим.

Говоря о врачах, прибывших из Франции в Армению для оказания помощи в борьбе против Covid-19 в течение лета, о гуманитарной помощи стороны коснулись и работ по организации необходимого реабилитационного лечения для раненых военнослужащих.

Жорж Кепенекян отметил, что они готовы оказать содействие и в этом вопросе, добавив, что ведутся обсуждения между французскими городами Париж, Лион и Марсель и медицинскими организациями Армении относительно сотрудничества в этой сфере.

“Все раненые военнослужащие перевезены в Армению, и их лечение проводится здесь. Однако они нуждаются и в реабилитационном лечении, система здравоохранения Армении предпринимает шаги для развития этой сферы ”, -представил Арсен Торосян.

В то же время стороны обсудили возможные варианты оказания гуманитарной помощи не только через правительства обеих стран, но и через фонды, в частности посредством Фонда “Мерио” и общественных организаций. В связи с этими вопросами Жорж Кепенекян собирается поехать и в Арцах.