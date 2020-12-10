В России за сутки выявили 27 927 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 927, до 2 569 126. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее прирост составил 26 190 случаев за сутки.

По подсчетам ТАСС, на протяжении последних семи дней в России в среднем в сутки выявляют более 18,8 случая заражения на каждые 100 тыс. жителей.

В частности, за сутки было выявлено 3 774 случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 351 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 433 в Карелии, по 392 - в Архангельской и Свердловской областях.

Новые 6 730 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 671 948 заразившихся. Днем ранее в Москве было выявлено 5 145 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

В настоящее время в России продолжают лечение 490 177 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 877, всего уже выздоровели 2 033 669 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 559 днем ранее, до 45 280. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,76%, следует из данных штаба.