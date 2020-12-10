МККК начал 9 декабря в Зангелане поиски без вести пропавших военнослужащих

МККК 9 декабря в Зангелане начал поиски без вести пропавших военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил один из командиров Эчмиадзинской воинской части Арсен Абгарян, добавив, что он собирается поехать в Капан, и если разрешат, он также примет участие в поисковых работах.

“Сейчас ведутся переговоры, чтобы поисковые работы велись на всех участках”, - сказал Абгарян.

На вопрос, почему на этом участке так долго не проводились поисковые работы, Абгарян ответил, что без согласия азербайджанской стороны они ничего не могли сделать.

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Армении Самвел Асатрян провел встречу с группой собравшихся у воинской части Эчмиадзина.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих с 1 декабря проводят акции протеста. Министерство обороны сообщило им, что делает все возможное, чтобы как можно скорее на Зангеланском участке начались поисковые работы.