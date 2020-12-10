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Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

 Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в индийский город Элуру, где от неизвестного заболевания пострадали, по последним данным, 593 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Times Now.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.

Ранее сообщалось, что для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Специалисты тестируют образцы крови, мочи заболевших, а также изучают продукты питания и пробы воды.

Ранее канцелярия главного министра штата Андхра-Прадеш сообщила, что причиной загадочной болезни может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке. Вместе с тем сообщалось, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.

 


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