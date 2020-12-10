Генеральный секретарь ЦБ ожидает, что курс доллара вернется к своему сбалансированному уровню

Генеральный секретарь Центрального банка Армении Давид Нахапетян, кандидат в члены правления банка, объясняет изменения на валютном рынке и девальвацию драма неопределенностью в стране. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Нахапетян выразил при обсуждении своей кандидатуры на заседании НС, отвечая на вопрос Айка Геворгяна из фракции “Мой шаг”.

Он отметил, что Центральный банк в ежедневном режиме следит за развитиями на валютном рынке. “Сегодня в мире наблюдается определенная тенденция к повышению курса доллара США. Это, конечно, отражается и на нас. Но, конечно, то, что происходит сегодня на нашем валютном рынке, в большей степени обусловлено неопределенностями в Армении”, - сказал Нахапетян.

При этом он подчеркнул, что управление обменным курсом не является основной задачей ЦБ, ЦБ руководствуется приоритетом обеспечения стабильности цен и финансовой стабильности. “В тех случаях, когда, по нашим оценкам, колебания валютных курсов могут создать риски для стабильности цен и финансовой стабильности, мы, естественно, сможем инвестировать все наши инструменты”, - сказал он.

Нахапетян ситуацию на данный момент посчитал управляемой. “Я ожидаю, что в случае устранения неопределенностей обменный курс очень быстро вернется к своему сбалансированному уровню, у нас будет рыночный обменный курс. В настоящий момент я не вижу необходимости в активном влиянии”, - сказал Нахапетян.

Следующее заседание правления ЦБ состоится 15 декабря. В этот день будет дан заключительный анализ, и в случае необходимости ЦБ применит свои инструменты.

Вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и внутриполитических событий в стране после установления режима прекращения огня в Армении наблюдается падение курса драма.