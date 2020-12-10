Лондон и ЕС до конца недели решат вопрос об отношениях после Brexit

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен констатировала расхождение позиций ЕС и Великобритании по вопросу о будущем их отношений после Brexit, решение по этому вопросу будет принято до конца текущей недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"У нас была живая и интересная дискуссия о состоянии дел по списку нерешенных вопросов. Мы получили четкое представление о наших позициях. Они остаются далекими друг от друга", - говорится в заявлении главы ЕК после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном вечером в среду в Брюсселе.

"Мы договорились, что команды (переговорщиков - ИФ) должны немедленно собраться снова, чтобы попытаться решить эти важные вопросы. Мы примем решение к концу выходных", - сообщила фон дер Ляйен.

Британские СМИ со ссылкой на источники на Даунинг-стрит также сообщили, что стороны намерены до воскресенья "принять четкое решение относительно перспектив переговоров".

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.