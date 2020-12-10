Ректором Национального университета архитектуры и строительства утвержден Егиазар Варданян

Правительство Армении утвердило результаты выборов на должность ректора Фонда “Национальный университет архитектуры и строительства Армении”. Ректором выбран Егиазар Ваграмович Варданян.

Как передает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян напомнил, что конкурс был проведен 16 ноября. “По итогам тайного голосования ректором был избран Егиазар Варданян”.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Варданяна и пожелал ему успехов.