Семьи без вести пропавших и пленных военнослужащих в течение 6 месяцев будут получать 300000 драмов

Правительство одобрило программу содействия семьям военнослужащих, пропавших без вести. Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что в действующем регламенте есть время уточнения статуса пропавшего без вести. “Этим проектом предлагается ежемесячное финансовое содействие в размере 300 000 драмов на одного военнослужащего в течение 6 месяцев до уточнения статуса пропавшего без вести”, - сказал министр.

Ежемесячное пособие будет выдаваться посредством Фонда по возмещению ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, принимая за основу данные, полученные из Министерства обороны.

Сумма пособий будет предоставлена бюджетом, пока в размере 500 млн драмов, после чего с трехмесячной периодичностью, исходя из отчетов фонда.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что согласно законодательству статус пропавшего без вести должен быть подтвержден судом в течение года. “Предлагается сократить этот период. Но эти процессы в любом случае займут несколько месяцев, и мы решили, что деньги будут перечисляться из бюджета в фонд, чтобы фонд ежемесячно оказывал помощь семьям пропавших без вести в размере 300 000 драмов до выяснения их статуса. Если выяснится, что эти люди являются бенефициарами, эта сумма будет выдаваться, а если окажется, что они не являются бенефициарами, эта сумма будет считаться безвозмездной помощью”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что это решение распространяется и на семьи пленных.