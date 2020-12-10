Правительство утвердило еще 4 мероприятия помощи пострадавшим в результате войны гражданам

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило мероприятие по оказанию помощи семьям пропавших без вести военнослужащих в результате развязанных Азербайджаном военных действий против Арцаха с 27-го сентября. Социальная помощь будет выплачиваться ежемесячно в размере 300 тыс драмов максимум на протяжении 6 месяцев. Выплаты будут осуществляться посредством Фонда страхования военнослужащих на основе предоставленных министерством обороны данных. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока они считаются бенефициарами. Содействие будет предоставлено из госбюджета в размере 500 млн драмов, после чего Фонд будет осуществлять выплаты, которые также будут компенсированы бюджетом.

Принятым правительством другим мероприятием зарегистрированным в Арцахе гражданам, потерявшим находящееся в Арцахе недвижимое имущество в результате разрушений и по иным причинам из-за развязанной 27 сентября Азербайджаном войны, будет предоставлена помощь в размере 250 тыс драмов на каждого члена семьи.

Правительство внесло изменения в одно из предыдущих решений с целью предоставления социальной помощи определенной группе лиц, пострадавшей в результате военного положения в Армении. Решением предлагается оказывать реабилитационную медицинскую помощь военнослужащим и добровольцам, пострадавшим в результате боевых действий против Армении или Республики Арцах, а также тем, кто участвовал в боевых действиях по защите Республики Армения, на бесплатных и гарантированных государством льготных условиях.

Правительство утвердило мероприятие по компенсации платы за обучение участвовавших в войне студентов, а также детей-студентов и супругов-студентов лиц, участвовавших в боевых действиях. Целью решения является обеспечение 100% компенсации стоимости обучения за первый семестр студентов очных и заочных факультетов, учащихся аспирантуры, магистратуры, средних профессиональных и послевузовских (клинических ординаторов) учебных заведений, действующих в Республике Армения.

Никол Пашинян, коснувшись принятых на сегодняшнем заседании правительства решений о мероприятиях поддержки, отметил, что они также относятся к опубликованной им 18 ноября дорожной карте. “

”, - подчеркнул глава правительства.