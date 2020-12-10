Полиция подвергла приводу 29 демонстрантов, собравшихся у здания правительства

Полиция за невыполнение законных требований сотрудников полиции подвергла приводу 29 лиц, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Оппозиционные парламентские и внепарламентские партии с 11 ноября проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра - Никола Пашиняна. “Движение за спасение Отечества”, состоящее из более чем 16 парламентских и внепарламентских партий, единым кандидатом на пост премьер-министра выдвинуло бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны Республики Армения и председателя Общественного совета.

Ранее, 9 декабря, оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели митинг у здания Национального собрания.