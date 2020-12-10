В ООН считают, что снижение выбросов парниковых газов в 2020 году не остановит потепление

Уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу в 2020 году вследствие пандемии коронавируса не сможет поставить заслон на пути потепления климата. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

"В результате сокращения в этом году поездок, снижения уровня промышленной активности и выработки электроэнергии вследствие пандемии эмиссия двуокиси углерода по прогнозам снизится в 2020 году на величину, составляющую до 7%. Как бы там ни было, этот спад приведет к снижению температуры в рамках глобального потепления к 2050 году лишь на 0,01 градуса Цельсия", - констатировали эксперты. По их мнению, несмотря на снижение выбросов парниковых газов в 2020 году, "мир движется к росту температуры больше чем на три градуса в нынешнем столетии".

В 2019 году эмиссия составила 59,1 гигатонн эквивалента СО2. С 2010 года она росла в среднем на 1,4% в год, но в 2019 году темпы возросли до 2,6%. Это произошло в значительной степени из-за лесных пожаров. Тем не менее, как подсчитали в UNEP, все еще есть шанс ограничить рост средней температуры на Земле к концу нынешнего столетия не более чем на два градуса. Этого можно достичь, если государства предпримут дополнительные усилия по снижению выбросов парниковых газов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выступила в Женеве с прогнозом, согласно которому снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году составит 4,2-7,5%. Подобное уменьшение эмиссии, по ее сведениям, не приведет, однако, к падению концентрации углекислого газа в атмосфере и не ослабит парниковый эффект. Как пояснили в ВМО, закрытие промышленных предприятий вследствие пандемии коронавируса "не обуздало рекордных уровней парниковых газов", удерживающих тепло в атмосфере. Это приводит к росту температуры, вызывает растущее число экстремальных погодных явлений, таяние ледников, повышение уровня моря и кислотности океанов.

В 2019 году уровень углекислого газа в атмосфере достиг нового рекорда в 410 частей на миллион, и в 2020 году "рост продолжился". С 1990 года, напомнили в ВМО, парниковый эффект на Земле, вызванный долгоживущими газами, усилился на 45%.