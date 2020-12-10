Плата за обучение в 1-ом семестре студентов, участвовавших в войне, будет оплачена полностью

Правительство Армении утвердило программу компенсации платы за обучение студентов, участвовавших в боевых действиях войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, а также детей - студентов лиц, участвовавших в боевых действиях.

Как передает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян отметил, что для указанных в проекте лиц плата за обучение в первом полугодии полностью будет компенсирована.

“Бенефициарами этой программы являются те студенты, которые участвовали в войне, те студенты, чьи родители или супруги участвовали в войне”,- сказал он, добавив, что уже заплаченные за обучение суммы, будут возвращены.