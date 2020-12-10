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17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков

17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков

Группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск с требованием отсрочки назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По сообщению Fox News, цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Действующий президент США Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил штаты, присоединившиеся к его попыткам пересмотреть итоги выборов.

На данный момент ожидается, что коллегия выборщиков соберется на следующей неделе и в ходе голосования изберет президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.

Формально в Соединенных Штатах президента избирает коллегия выборщиков, в которую входят представители всех штатов. Разные штаты представлены в коллегии разным количеством выборщиков - от трех до 55. В большинстве штатов голоса всех выборщиков отдаются кандидату, победившему в данном штате. Выборщики голосуют в соответствии с волей избирателей своего штата, хотя закона с таким требованием нет.

 

 


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