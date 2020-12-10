Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
12:24, 10 Декабрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.
- Саакян Размик Генрихович 2000 г. р,
- Казарян Саргис Мовсесович, 2001 г. р.
- Погосян Артур Давидович, 2001 г. р.
- Айвазян Арташес Рустамович, 2001 г. р.
- Мартиросян Эрик Артурович, 2002 г. р.
- Мкртчян Артем Акопович, 2002 г. р.
- Оганнисян Эрик Лерникович, 2002 г. р.
- Хачатрян Карен Арменович, 2001 г. р.
- Товмасян Шант Саргисович, 2000 г. р.
- Казарян Рафаэль Ашотович, 1993 г. р.
- Шахназарян Эдуард Варданович, 1994 г. р.
- Давтян Гарик Геворкович, 1998 г. р.
- Нерсисян Зарзанд Нерсикович, 1989 г. р.
- Айрапетян Амаяк Гагикович, 1993 г. р.
- Еганян Айк Гамлетович, резервный состав, 1982 г. р.
- Апинян Вахтанг Лаврентий, резервный состав, 1983 г. р.
- Есаян Гурген Серобович, резервный состав, 1993 г. р.
- Григорян Маврик Завенович, резервный состав, 1983 г. р.
- Айрапетян Эдик Ованнесович, резервный состав, 1967 г. р.
- Куджоян Мхитар Размикович, резервный состав, 1997 г. р.
- Мнацаканян Давид Эдуардович, 1999 г. р.
- Хачатрян Ашот Вардгесович, 2001 г. р.
- Бадалян Карен Амбарцумович, резервный состав,1992 г. р.
- Асатурян Нарек Владимирович, 2001 г. р.
- Геворгян Саргис Араикович, 2000 г. р.
- Чилингарян Липарит Иванович, 2001 г. р.
- Айвазян Мкртыч Давидович, 2001 г. р.
- Агаджанян Валерий Сергеевич, 1976 г. р.
- Бахшян Айк Эдуардович, 1985 г. р.
- Рафаэль Ваник Варданович, 1993 г. р.
- Вердян Ваге Ашотович, 1994 г. р.
- Назарян Маис Сасунович, резервный состав, 1984 г. р.
- Долуханян Армен Борисович, резервный состав, 1983 г. р.
До этих имен Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 746 погибших. Судебно-медицинская служба Минздрава Армении провела экспертизу 2 718 тел военнослужащих, погибших в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
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