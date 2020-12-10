Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.

Саакян Размик Генрихович 2000 г. р, Казарян Саргис Мовсесович, 2001 г. р. Погосян Артур Давидович, 2001 г. р. Айвазян Арташес Рустамович, 2001 г. р. Мартиросян Эрик Артурович, 2002 г. р. Мкртчян Артем Акопович, 2002 г. р. Оганнисян Эрик Лерникович, 2002 г. р. Хачатрян Карен Арменович, 2001 г. р. Товмасян Шант Саргисович, 2000 г. р. Казарян Рафаэль Ашотович, 1993 г. р. Шахназарян Эдуард Варданович, 1994 г. р. Давтян Гарик Геворкович, 1998 г. р. Нерсисян Зарзанд Нерсикович, 1989 г. р. Айрапетян Амаяк Гагикович, 1993 г. р. Еганян Айк Гамлетович, резервный состав, 1982 г. р. Апинян Вахтанг Лаврентий, резервный состав, 1983 г. р. Есаян Гурген Серобович, резервный состав, 1993 г. р. Григорян Маврик Завенович, резервный состав, 1983 г. р. Айрапетян Эдик Ованнесович, резервный состав, 1967 г. р. Куджоян Мхитар Размикович, резервный состав, 1997 г. р. Мнацаканян Давид Эдуардович, 1999 г. р. Хачатрян Ашот Вардгесович, 2001 г. р. Бадалян Карен Амбарцумович, резервный состав,1992 г. р. Асатурян Нарек Владимирович, 2001 г. р. Геворгян Саргис Араикович, 2000 г. р. Чилингарян Липарит Иванович, 2001 г. р. Айвазян Мкртыч Давидович, 2001 г. р. Агаджанян Валерий Сергеевич, 1976 г. р. Бахшян Айк Эдуардович, 1985 г. р. Рафаэль Ваник Варданович, 1993 г. р. Вердян Ваге Ашотович, 1994 г. р. Назарян Маис Сасунович, резервный состав, 1984 г. р. Долуханян Армен Борисович, резервный состав, 1983 г. р.

До этих имен Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 746 погибших. Судебно-медицинская служба Минздрава Армении провела экспертизу 2 718 тел военнослужащих, погибших в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.