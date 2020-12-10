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Родственники пропавших без вести ожидают от Минобороны сведений о поисках в Зангеланском районе

Родственники пропавших без вести ожидают от Минобороны сведений о поисках в Зангеланском районе

10 декабря родители и родственники пропавших без вести военнослужащих вновь собрались перед воинской частью Эчмиадзина, требуя от властей проведения поисковой операции в Зангеланском районе. Как сообщает «Арменпресс», один из родственников пропавших без вести военнослужащих сообщил, что они ждут, пока Минобороны передаст им информацию, предоставленную командиром российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым о проведении поисковых операций в Зангелане. “Мы пытаемся верить, что они сдержат свое слово”, - сказал он.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих проводят акции с 1 декабря. В Минобороны им сообщили, что делают все возможное для скорейшего проведения поисковых операций в Зангелане.


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