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Армен Саркисян встретился с Робертом Кочаряном

Армен Саркисян встретился с Робертом Кочаряном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, обсуждалась ситуация в стране.


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