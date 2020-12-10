Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали помощь 42 пациентам в Арцахе, в том числе и 7 детям. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ.

“В общей сложности российские военные врачи в Арцахе оказали помощь 368 пациентам, в том числе и 41 ребенку. Местные жители, как правило, обращаются по поводу хронических сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний”, - говорится в сообщении.

В составе военного медицинского отряда специального назначения более 60 врачей, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.