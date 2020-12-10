Ара Айвазян представил Луиз Мушикивабо ситуацию с гуманитарным кризисом в Арцахе

Находящийся с рабочим визитом во Франции министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 9 декабря встретился с генеральным секретарем Франкофонии Луиз Мушикивабо.

Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр иностранных дел и генеральный секретарь коснулись деятельности организации в ходе пандемии Covid -19, вызовов, возникших вследствие пандемии на территории Франкофонии.

Министр Айвазян представил Луиз Мушикивабо гуманитарный кризис, возникший вследствие войны, развязанной турецко֊азербайджанским альянсом против Армении и Арцаха, и предпринимаемые шаги по его адресации.

Ара Айвазян обратил внимание Луиз Мушикивабо на прямую вовлеченность в войну террористических группировок под патронажем Турции, отметив, что это серьезная угроза безопасности не только для Армении и Арцаха, но и для всего региона.

Пользуясь случаем, министр иностранных дел Армении выразил благодарность генеральному секретарю Франкофонии за принципиальную и четкую позицию относительно развязанной против Арцаха войны.