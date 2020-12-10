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Российские миротворцы разминировали южные районы Степанакерта

Российские миротворцы разминировали южные районы Степанакерта

Российские миротворцы провели операции по инженерной разведке и разминированию в южных районах Степанакерта. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сайт Министерство обороны РФ, за сутки было очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дороги и 24 здания, обнаружено и уничтожено 6 неразорвавшихся боеприпасов.

“В целом, в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более 70 гектаров территории, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов. Обнаружено и обезврежено более 4 500 взрывчатых веществ” - говорится в сообщении МО РФ.


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