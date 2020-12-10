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Размик Тевонян назначен губернатором Арарата

Размик Тевонян назначен губернатором Арарата

Размик Тевонян назначен губернатором Араратской области. Как передает «Арменпресс», это решение принято на заседании правительства.

Премьер-министр поздравил Тевоняна со вступлением на должность и пожелал ему успехов.

Гарик Саркисян 9 декабря объявил об отставке с поста губернатора Араратской области и продолжении партийной деятельности в “Гражданском договоре”.


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