Правительство Армении по делу “Сагателян против Армении”, слушаемому в ЕСПЧ, выплатит 5 000 евро

Согласно постановлению Европейского суда по правам человека по делу “Сагателян против Армении” от 8 октября 2020 года, правительство в течение трех месяцев после вступления приговора в силу в качестве справедливой компенсации выплатит заявителю сумму, эквивалентную 5 000 евро. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Решение Европейского суда по правам человека по этому делу вступило в силу 8 октября 2020 года. Срок выплаты суммы компенсации, установленной решением, - 8 января 2021 года.