Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией

Правительство одобрило ратификацию “Соглашения о свободной торговле между странами-членами Евразийского экономического союза, с одной стороны и Республикой Сербия с другой”. Документ подписан 25 октября 2019 года в Москве. Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, с учетом того, что с Республикой Сербия уже заключены двусторонние соглашения о свободной торговле между тремя странами ЕАЭС - Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан с одной стороны и Республикой Сербия с другой стороны, основная цель заключения соглашения о свободной торговле - создание новых торговых возможностей для Республики Армения и Кыргызской Республики. Эти страны до сих пор в основном являлись импортерами сербских товаров, а возможности их экспорта были существенно ограничены.

В результате заключения указанного соглашения будет расширен доступ к рынкам стран сторон соглашений на льготных условиях.

Соглашение содержит инструментарий современных регулирующих обязательств, направленных на обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности осуществления торговых процессов.

Основными задачами соглашения являются сохранение соотношения степени открытости существующего ранее рынка в пользу более высокой степени защищенности производителей ЕАЭС, обеспечение недопущения условий тарифных обязательств по выходу на сербский рынок в рамках уже действующих с Сербией соглашений о свободной торговле государств-членов ЕАЭС, создание равных возможностей экспорта с другими государствами-членами для Республики Армения и Кыргызской Республики.

В целях улучшения доступа на рынок ЕАЭС за счет предоставления сербской стороне определенных льгот созданы дополнительные возможности для экспорта и для всех государств-членов ЕАЭС.