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Гарик Саркисян освобожден от должности губернатора Араратской области

Гарик Саркисян освобожден от должности губернатора Араратской области

Гарик Саркисян освобожден от должности губернатора Арарата. Как сообщает «Арменпресс», это решение принято на заседании правительства.

Решение о назначении Размика Тевоняна на должность губернатора Арарата внесено в повестку дня заседания правительства.


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