Гарик Саркисян освобожден от должности губернатора Араратской области
Гарик Саркисян освобожден от должности губернатора Арарата. Как сообщает «Арменпресс», это решение принято на заседании правительства.
Решение о назначении Размика Тевоняна на должность губернатора Арарата внесено в повестку дня заседания правительства.
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