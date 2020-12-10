Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 7,6

Магнитуда землетрясения в Бурятии, произошедшего в четверг утром, составила 7,6. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Ранее сообщалось, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

"Сегодня в 05.45 (00.45 мск) на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 7,6", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.