Использование наркотиков в научных целях будет разрешено: проект принят в первом чтении

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О наркотических средствах (психотропных веществах)”. Как сообщает «Арменпресс», в случае принятия пакета будет разрешено использование наркотических средств и психотропных препаратов в научных и образовательных целях.

Предусмотрено разрешение использования наркотических средств и психотропных веществ в научных и образовательных целях и при экспертной деятельности при наличии соответствующей лицензии. Предусматривается, что после получения соответствующей лицензии экспертные и научно-образовательные центры получат возможность обеспечить оборот строго контролируемых веществ.

Законопроект был принят в первом чтении 86 голосами при 1 воздержавшемся.