Парламент принял проект государственного бюджета на 2021 год

Национальное собрание Армении приняло законопроект о государственном бюджете Республики Армения на 2021 год. Как сообщает «Арменпресс», законопроект был принят голосованием на пленарном заседании парламента 10 декабря, получив 84 голоса “за” и 14 “против”.

Фракция “Просвещенная Армения” ранее заявила, что выступит против проекта, отмечая, что он инерционный и не соответствует нынешним реалиям. Другая оппозиционная фракция “Процветающая Армения”, в заседании не участвовала.

В законопроекте о государственном бюджете 2021 года прогнозируется рост экономики на 3,2%.

Анна Григорян