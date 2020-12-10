Парламент принял проект государственного бюджета на 2021 год
10:26, 10 Декабрь, 2020
Национальное собрание Армении приняло законопроект о государственном бюджете Республики Армения на 2021 год. Как сообщает «Арменпресс», законопроект был принят голосованием на пленарном заседании парламента 10 декабря, получив 84 голоса “за” и 14 “против”.
Фракция “Просвещенная Армения” ранее заявила, что выступит против проекта, отмечая, что он инерционный и не соответствует нынешним реалиям. Другая оппозиционная фракция “Процветающая Армения”, в заседании не участвовала.
В законопроекте о государственном бюджете 2021 года прогнозируется рост экономики на 3,2%.
Анна Григорян
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