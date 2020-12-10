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Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о землях сельскохозяйственного назначения

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о землях сельскохозяйственного назначения

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло проект закона О внесении изменения в Земельный кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», проект представил замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

“В результате принятия проекта и вытекающего из этого решения правительства создается возможность исключения необоснованных перемещений земель сельскохозяйственного назначения на другие назначения”, - представил Арман Ходжоян.

Необходимость принятия проекта обусловлена политикой, проводимой со стороны исполнительной власти, с целью включения в оборот необработанных земель сельскохозяйственного назначения, повышения эффективности землепользования и необоснованного исключения земель из сельскохозяйственного оборота.

Проект закона в первом чтении был принят 84 голосами “за” и 3 воздержавшимися.


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