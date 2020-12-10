Участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Известны все команды-участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как передает «Арменпресс», в групповой этап вышли “Бавария”, “Реал”, “Манчестер Сити”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Боруссия” и “Ювентус”.
Также ПСЖ, “Атлетико”, “Боруссия”, “Порту”, “Аталанта”, “Лацио”, “Севилья”, “Лейпциг” и “Барселона”.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 14-го декабря.
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