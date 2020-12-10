Известны все команды-участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», в групповой этап вышли “Бавария”, “Реал”, “Манчестер Сити”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Боруссия” и “Ювентус”.

Также ПСЖ, “Атлетико”, “Боруссия”, “Порту”, “Аталанта”, “Лацио”, “Севилья”, “Лейпциг” и “Барселона”.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 14-го декабря.