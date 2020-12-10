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В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке четырехдневного заседания, созванного 8-го декабря 28 вопросов.

В начале сегодняшнего заседания депутаты проголосуют за законопроекты и законодательные пакеты, обсуждавшиеся в предыдущие дни в первом и втором чтениях.

На заседании 10 декабря парламент обсудит и вопросы избрания члена Аудиторской палаты и члена Совета Центрального банка.


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