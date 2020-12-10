Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

На перевале Варденяц (закрыт для автомобилей с прицепом), на поворотах Лорийской области, Сюникской области, Дилижана, на автодорогах Ноемберян-Воскепар Тавушской области, у города Талин Арагацотнской области, в Амасии Ширакской области, Ани, Ашоцке, на дороге Артик-Манташ-Маралик-Гюмри - местами гололедица.

В городе Раздан Котайкской области идет снег.

В Апаране Арагацотнской области - туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.