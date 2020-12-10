За год цены на бензин снизились на 13,9%, на дизельное топливо - на 23,8%
09:06, 10 Декабрь, 2020
В Армении в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го цены на бензин и дизельное топливо снизились на 13,9% и 23,8%. По сравнению с декабрем 2019 года соответственно - на 15,6% и 25,2%.
Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем цены на бензин выросли на 0,4% , на дизельное топливо - на 3,6%.
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