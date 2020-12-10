Цены на цветные металлы - 09-12-20

ЛОНДОН, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.57% и составила 2007.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.32% и составила 7647.50 долларов США, цена на свинец выросла на 2.32% и составила 2073.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.65% и составила 16454.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.47% и составила 19136.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.23% и составила 2791.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20283.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.