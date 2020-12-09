Перевезенные в Армению трое пленных являются пожилыми гражданскими лицами

Трое пленных, перевезенных из Азербайджана в Армению 9 декабря при посредничестве российских миротворцев, являются пожилыми гражданскими лицами, которые были переданы армянской стороне из-за серьезных проблем со здоровьем. Как передает

Арменпресс

, об этом сообщил Единый информационный центр на своей странице в Facebook.