Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вновь при подстрекательстве Турции

“Не секрет, что президент Азербайджана начал подсчет ущерба, нанесенного армянскими войсками за 26 лет пребывания на освобожденных территориям близ Арцаха. Такой шаг был ожидаемым, учитывая множество подобных, оторванных от реальности, действий лидера этой страны. Естественно, было предсказуемо, что он потребует возместить эти “убытки”. Примечательно то, что инициативу Алиева снова поддерживает Турция. Вчера турецкий телеканал TGRT, говоря о требовании Азербайджана в размере 50 миллиардов долларов, высказал мнение, если у Армении нет денег, она может компенсировать их частью своей территории, в частности, Сюникской областью”.

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