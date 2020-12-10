Газета “Айастани Анрапетутюн”: Действия Турции начали беспокоить крупные державы

“После подписания трехстороннего заявления на международных площадках активизировались обсуждения о роли Турции в Арцахской войне. Европейские страны и союзы осудили роль, которую сыграла эта страна в войне. Даже при поверхностном рассмотрении подобных заявлений можно утверждать, что они запоздали, поскольку Турция этими средствами уже решила свою приоритетную задачу на Южном Кавказе. Но, рассматривая это через призму будущих событий, необходимо признать, что они могут иметь и большее значение”.

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