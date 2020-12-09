В Киеве состоялось мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида

У Армянского Хачкара в центре столицы Украины 9-го декабря прошло памятное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Этот день был объявлен таковым ООН в 2015 году по инициативе Республики Армения.

В тот же день 1948 года усилиями известного правоведа Рафаэля Лемкина, который является также автором термина «геноцид», была принята Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, памятное мероприятие открыл Предстоятель Армянской епархии Украины Преосвященный Епископ Маркос Оганесян. Духовный лидер украинских армян также рассказал о символизме 9 декабря, его большом значении для всего мира.

Затем выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Украине Тигран Сейранян, который представил историю принятия Конвенции ООН, значение которой также актуально в контексте азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха.

По предложению посла собравшиеся почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян, Спитакском землетрясения 1988 года, армянах и друзей армянского народа, погибших в двух арцахских войнах.

Его Святейшество предложил сделать памятные мероприятия 9 декабря регулярными. Он также поблагодарил бизнесмена Араика Хачатряна за установление в центре Киева орнаментированного хачкара.