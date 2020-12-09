Замминистра ИД Армении принял участие в заседании Экономического совета СНГ

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Армен Гевондян 9 декабря 2020 года в режиме видеоконференции принял участие в 88-м заседании Экономического совета СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества по разным направлениям в рамках СНГ.

В повестку заседания, в числе других вопросов, были включены проекты Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний и решения о Комплексе мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2025 года.

Были обсуждены также программы совместных исследований в области здравоохранения и страхования, актуальные проблемы в сфере инновационной деятельности и пути их решения.

По итогам заседания принято более десятка решений по вопросам экономики, энергетики, сельского хозяйства и машиностроения.

Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 12 марта в Москве.