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Размик Тевонян будет назначен губернатором Араратской области

Размик Тевонян будет назначен губернатором Араратской области

Решением правительства Армении, Размик Тевонян будет назначен губернатором Араратской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку дня заседания правительства 10 декабря.

Другим решением правительства, Гарик Саркисян будет освобожден от должности губернатора Араратской области.


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