Решением правительства Армении, Размик Тевонян будет назначен губернатором Араратской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку дня заседания правительства 10 декабря.

Другим решением правительства, Гарик Саркисян будет освобожден от должности губернатора Араратской области.