Армен Ованнисян будет назначен членом дисциплинарного комиссии Следственного комитета
Решением правительства Армении, заместитель министра юстиции Армен Ованнисян будет назначен членом дисциплинарного комитета Следственного комиссии. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку дня заседания правительства 10 декабря.
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