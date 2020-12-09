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Армен Ованнисян будет назначен членом дисциплинарного комиссии Следственного комитета

Армен Ованнисян будет назначен членом дисциплинарного комиссии Следственного комитета
Решением правительства Армении, заместитель министра юстиции Армен Ованнисян будет назначен членом дисциплинарного комитета Следственного комиссии. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку дня заседания правительства 10 декабря.
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