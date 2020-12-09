Глава МИД Армении Ара Айвазян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше

В рамках рабочего визита во Францию 9 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше. На встрече также присутствовали первый вице-председатель Сената, председатель комиссии по внешним связям, обороне и вооруженным силам, а также руководители ряда политических фракций Сената.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение интенсивным политическом диалогом между Арменией и Францией, основанным на богатых исторических и культурных связях и искренней дружбе между двумя народами.

Министр Айвазян поблагодарил за принятую Сенатом 25 ноября резолюцию «О признании Нагорно-Карабахской Республики», подчеркнув, что это мощный сигнал международному сообществу, выражающий непоколебимую приверженность французского народа универсальным цивилизованным ценностям прав человека.

Коснувшись резолюции, министр подчеркнул ее важность в процессе признания права народа Арцаха на самоопределение и справедливое урегулирование арцахского вопроса. Министр отметил, что Турция, активно поддерживая агрессию Азербайджана против Арцаха, несет ответственность за политику Азербайджана по истреблению армянского народа на его исторической родине.

Министр Айвазян обратил внимание французских должностных лиц на неуважительное обращение, разрушение и осквернение армянских исторических, культурных и религиозных памятников, находящихся под контролем Азербайджана. В этом контексте стороны подчеркнули важность сохранения культурного наследия в зонах конфликтов и активного вовлечения в это дело специализированных международных организаций.

На встрече также были обсуждены гуманитарные проблемы, возникшие в результате турецко-азербайджанской агрессии против народа Арцаха, и шаги, направленные на их решение.

Состоялся активный обмен мнениями по ряду актуальных региональных вопросов.