При посредничестве российской стороны трое армянских пленных были переданы армянской стороне. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Единый информационный центр на своей странице в Facebook со ссылкой на офис вице-премьера Тиграна Авиняна.

«По данным аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна, трое армянских пленных были переданы армянской стороне при посредничестве российской стороны», - говорится в сообщении.