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При посредничестве российской стороны трое армянских пленных были переданы армянской стороне

При посредничестве российской стороны трое армянских пленных были переданы армянской стороне

При посредничестве российской стороны трое армянских пленных были переданы армянской стороне. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Единый информационный центр на своей странице в Facebook со ссылкой на офис вице-премьера Тиграна Авиняна.

«По данным аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна, трое армянских пленных были переданы армянской стороне при посредничестве российской стороны», - говорится в сообщении.


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