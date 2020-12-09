В ближайшие часы в Армению могут быть доставлены несколько армянских пленных: МО
20:27, 9 Декабрь, 2020
Несколько армянских пленных могут быть доставлены в Армению в ближайшие часы. Эту новость в беседе с Арменпресс подтвердил начальник управления информации и общественных связей министерства обороны Армении Геворг Алтунян.
«Есть такая информация, что в ближайшие часы в Армению могут быть переданы несколько армянских пленных», - сказал Алтунян.
Других подробностей Алтунян не сообщил.
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