В ближайшие часы в Армению могут быть доставлены несколько армянских пленных: МО

Несколько армянских пленных могут быть доставлены в Армению в ближайшие часы. Эту новость в беседе с Арменпресс подтвердил начальник управления информации и общественных связей министерства обороны Армении Геворг Алтунян.

«Есть такая информация, что в ближайшие часы в Армению могут быть переданы несколько армянских пленных», - сказал Алтунян.

Других подробностей Алтунян не сообщил.