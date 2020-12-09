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В ближайшие часы в Армению могут быть доставлены несколько армянских пленных: МО

В ближайшие часы в Армению могут быть доставлены несколько армянских пленных: МО

Несколько армянских пленных могут быть доставлены в Армению в ближайшие часы. Эту новость в беседе с Арменпресс подтвердил начальник управления информации и общественных связей министерства обороны Армении Геворг Алтунян.

«Есть такая информация, что в ближайшие часы в Армению могут быть переданы несколько армянских пленных», - сказал Алтунян.

Других подробностей Алтунян не сообщил.


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